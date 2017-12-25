(Набережные Челны, 25 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах при столкновении «БМВ» и «Лады» 14-й модели пострадали четыре человека, сообщили в челнинской Госавтоинспекции.

ДТП произошло 24 декабря около 22 часов на улице Машиностроительной. 25-летний водитель иномарки, следуя в направлении Орловского кольца, поворачивая налево на перекрестке, не уступил дорогу и столкнулся с «Ладой» 14-й модели под управлением 18-летнего водителя.

В результате происшествия пострадал водитель отечественного автомобиля. Медики констатировали у него сотрясение и закрытую травму головного мозга, переломы бедра, голени. Также пострадали пассажиры. У 21-летней девушки, сидевшей в «БМВ», диагностировали закрытый перелом голени, ушиб правого бедра. У 17-летней пассажирки автомобиля «Лады» — закрытый перелом носа, другая 17-летняя пассажирка этого автомобиля отделалась ушибами и ссадинами. Всех пострадавших доставили в БСМП.