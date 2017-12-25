Комитет Совфеда поддержал повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Профильный комитет рекомендовал верхней палате парламента принять законопроект, сообщает ТАСС.

В случае одобрения законопроекта МРОТ вырастет до 9 тыс. 489 рублей в месяц, сообщает агентство. Такой уровень составляет 85 процентов от прожиточного минимума трудоспособного населения страны. В дальнейшем уровень минимальных зарплат окончательно догонит прожиточный минимум.

«Мы на протяжении всех 17 лет каждый год принимали решение о постепенном повышении МРОТ до прожиточного минимума. Он подводит некую финишную черту под этим процессом. У нас уже 2019 год должен быть годом, когда страна придет к простому решению вопросов, связанных с МРОТ», — отметил сенатор Валерий Рязанцев.

Ранее Президент России Владимир Путин в разговоре с главой «Опоры России» Александром Калининым отметил важность доведения МРОТ до уровня прожиточного минимума и пообещал повысить его.