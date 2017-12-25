В Дании построили самую комфортную в мире тюрьму

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). В датском городе Гундслев построили самую гуманную в мире тюрьму. Очевидцы отмечают, что ее легко можно спутать с университетским кампусом, пишет «РИА Новости» со ссылкой на британский таблоид Daily Mail.

В каждой камере установлены телевизор, шкаф, удобная кровать, письменный стол со светильником, а также личная ванна, имеется большое окно.

В учреждении также есть общие залы и кухни, где отбывающие срок могут приготовить себе обед или ужин. Заключенные могут ходить в церковь, заниматься спортом, выращивать растения – на территории тюрьмы находятся сады и сельхозугодия.

По мнению создателей тюрьмы, условия заключения должны быть приближены к нормальным. Это должно поспособствовать снижению числа рецидивистов, уверены зарубежные специалисты.

На постройку пенитенциарного учреждения было потрачено 160 млн долларов. В нем смогут проживать до 250 заключенных.