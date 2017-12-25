В Сармановском районе «Калины» столкнулись и улетели в кювет

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). В Сармановском районе «Лады Калины» столкнулись и вылетели с дороги, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение об аварии поступило сегодня на единый номер вызова экстренных служб 112 около восьми утра. ДТП произошло на 37-м километре трассы Альметьевск – Сарманово.
В результате 34-летняя женщина-водитель одного из автомобилей получила закрытую черепно-мозговую травму.
На месте пожарные ПСЧ №131 отключили аккумуляторы отечественных легковушек и вытащили их на проезжую часть.