Издательский дом «Хузур» выпустил мусульманский календарь на 2018 год

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Издательский дом «Хузур» Духовного управления мусульман Татарстана выпустил мусульманский календарь на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В календаре представлено датирование по хиджре и милади, указаны праздники и памятные для мусульман даты, времена намазов для регионов России, а также краткая информация о важных событиях из истории ислама, по акыде, фикху и биографиям выдающихся татарских религиозных деятелей.

Также в календаре приведены примеры исполнения дуа и наставления.

Приобрести его можно на сайте и в фирменном магазине издательского дома.

