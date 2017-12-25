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Издательский дом «Хузур» выпустил мусульманский календарь на 2018 год

25 декабря 2017, 18:16

В календаре представлено датирование по хиджре и милади, указаны праздники и памятные для мусульман даты, времена намазов для регионов России.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Издательский дом «Хузур» Духовного управления мусульман Татарстана выпустил мусульманский календарь на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В календаре представлено датирование по хиджре и милади, указаны праздники и памятные для мусульман даты, времена намазов для регионов России, а также краткая информация о важных событиях из истории ислама, по акыде, фикху и биографиям выдающихся татарских религиозных деятелей.

Также в календаре приведены примеры исполнения дуа и наставления.

Приобрести его можно на сайте и в фирменном магазине издательского дома.
 


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