В Тукаевском районе водители авто госпитализированы после лобового столкновения

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). В Тукаевском районе при лобовом столкновении автомобилей оба водителя получили серьёзные травмы, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сегодня ранним утром женщина-водитель «Дэу Матиз» из-за гололеда потеряла управление и лоб в лоб столкнулась с «Лексусом».
На месте сотрудники ПСЧ №89 отключили аккумуляторы иномарок и оцепили место аварии.
В результате женщину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом поясничного отдела, а также многочисленными ушибами и травмами. 61-летний водитель «Лексуса» также пострадал, однако о его состоянии пока информации нет.