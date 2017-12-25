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В Тукаевском районе водители авто госпитализированы после лобового столкновения

25 декабря 2017, 11:27 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Тукаевском районе водители авто госпитализированы после лобового столкновения Женщина-водитель «Дэу Матиз» из-за гололеда потеряла управление и лоб в лоб столкнулась с «Лексусом».
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). В Тукаевском районе при лобовом столкновении автомобилей оба водителя получили серьёзные травмы, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня ранним утром женщина-водитель «Дэу Матиз» из-за гололеда потеряла управление и лоб в лоб столкнулась с «Лексусом».

На месте сотрудники ПСЧ №89 отключили аккумуляторы иномарок и оцепили место аварии.

В результате женщину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом поясничного отдела, а также многочисленными ушибами и травмами. 61-летний водитель «Лексуса» также пострадал, однако о его состоянии пока информации нет.


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