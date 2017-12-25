(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Динара Сиразеева). В новогодние каникулы в Казани будут работать 80 бригад скорой помощи, сообщил глава Управления здравоохранения Казани Ильнур Халфиев на деловом понедельнике в мэрии.

«В праздничные дни на городской станции скорой медицинской помощи количество выездных бригад будет увеличено до 80. На массовых праздничных мероприятиях будут организованы медицинские пункты и первоочередное обслуживание бригадами скорой медицинской помощи в местах проведения праздников», — сказал Халфиев.

Стационары Казани с 1 по 8 января будут работать круглосуточно. Госпитализация осуществляется по территориальному принципу в зависимости от профиля заболевания.

Взрослые поликлиники с 1 по 8 января будут работать с 9 утра до 5 вечера. В период 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января будут работать дежурные терапевтические бригады. Терапевтические бригады, специалисты узкого профиля, диагностические службы, в том числе рентгенологическая служба, лаборатория, кабинет неотложной медицинской службы, травмпункты с дневным режимом работы будут принимать 3 и 6 января.

Травматологическая помощь взрослым будет оказываться амбулаторно в круглосуточных травмпунктах, стационарная — в травматологических отделениях больниц.

Родильные дома так же, как и стационары, будут работать круглосуточно. Госпитализация беременных и рожениц, состоящих на диспансерном учете в женских консультациях Вахитовского, Советского и Приволжского районов, будет осуществляться в родильный дом клиники Казанского медицинского университета на улице Толстого, 4. Стоящих на учете в женских консультациях Кировского, Московского, Авиастроительного и Ново-Савиновского районов примут в родильном доме городской клинической больницы № 7 по адресу Чуйкова, 54.

Женские консультации будут работать 3 и 6 января. Перинатальный центр Городской клинической больницы № 16 на улице Серова, 15 будет работать 3 и 5 января с 8 до 19 часов, центр на улице Сибгата Хакима, 43 — 6 января с 8 до 20 часов.

Детские поликлиники 2, 4 и 6 января работают по субботнему графику — с 9 до 17 часов и принимают вызовы на дом до 16:00, 8 января — по воскресному графику, с 9 до 15 часов.

Педиатры, отоларинголог, хирург, а также рентгенологический кабинет и лаборатория будут принимать 2 и 5 января.

Для детей центра «Заречье» 6 января с 9 до 17 будет работать травмпункт на базе городской детской клинической больницы № 1 на улице Декабристов, 125а. В другие дни и в ночное время их примут травмпункты городской больницы № 12 и городской больницы № 7.

Для детей Вахитовского, Приволжского и Советского районов 2 и 5 января в дневное время с 9 до 17 часов будет работать травмпункт поликлиники «Азино» на улице Бегичева, 20. В другие дни и в ночное время — травмпункт Республиканской клинической больницы. Кроме того, родители с детьми могут самостоятельно обратиться за амбулаторной помощью в приемное отделение детских городских стационаров с круглосуточным режимом работы во все дни недели.