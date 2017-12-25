Евробонды для возврата капитала в Россию приравняют к ценным бумагам

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Евробонды Минфина для возврата капитала в Россию приравняют к ценным бумагам, которые предусматривают освобождение от налоговых выплат в размере курсовой разницы, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Илью Трунина.

Президент России Владимир Путин ранее поручил определить условия и параметры выпуска суверенных евробондов, которые нужны, чтобы вернуть капитал в страну российскими инвесторами, следует из сообщения информагентства.

«Будет налоговая льгота на сумму курсовой разницы. Доход состоит из двух частей — курсовая разница и разница в цене, причем по разным видам бумаг у нас по-разному. Предлагается их (евробонды для возврата капитала — прим. Т-и) приравнять к тем видам бумаг, где курсовая разница не облагается. То есть, если купил за 100 долларов и продал за 100 долларов — несмотря на то, какой курс доллара, прибыль не возникает», — пояснил Трунин.