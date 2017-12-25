Рустам Минниханов призвал глав районов РТ усилить антитеррористическую пропаганду

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал глав городов и районов республики усилить антитеррористическую и антиэкстремистскую пропаганду, проводить системную профилактическую работу с лицами, подвергшимися влиянию радикальных идеологий.

Он сказал об этом, выступая с приветственным словом на открытии сборов по вопросам реализации полномочий в сфере профилактики терроризма, сообщает пресс-служба главы республики.

По мнению Рустама Минниханова, вопросы, связанные с профилактикой терроризма, должны быть приоритетными с учетом предстоящих выборов Президента России и игр чемпионата мира по футболу 2018 года.

Необходимо обеспечивать защиту мест массового пребывания людей и потенциальных объектов посягательства террористов, более системно подходить к подготовке сотрудников местного самоуправления, которые участвуют в деятельности по профилактике терроризма, отметил Президент РТ.

Минниханов убежден, что профилактика терроризма и экстремизма должна вестись прежде всего на локальном уровне: «Эффективная борьба с терроризмом невозможна без консолидации усилий работников органов местного самоуправления, общественных и религиозных организаций и всего населения. Координатором данной работы в муниципальных образованиях является антитеррористическая комиссия».

Сборы с главами муниципальных районов и городских округов РТ по вопросам реализации полномочий в сфере профилактики терроризма помогут руководящим сотрудникам районов и городов получить информацию о работе общегосударственной системы противодействия терроризму, роли и месте в ней муниципального звена, обменяться опытом в организации и проведении различных антитеррористических мероприятий, уверен лидер Татарстана.

Р. Минниханов напомнил, что профилактика терроризма и экстремизма рассматривается руководством страны как важнейшее направление государственной политики по обеспечению национальной безопасности, модернизации экономики и устойчивого социально-экономического развития. Общегосударственная система противодействия терроризму действует в РФ более 11 лет и приносит значимые результаты.

«Проявлению позитивной тенденции способствует не только силовая борьба, но и профилактическая деятельность, проводимая под руководством Национального антитеррористического комитета всеми федеральными органами власти, антитеррористическими комиссиями в субъектах, институтами гражданского общества и органами местного самоуправления», – подчеркнул он.

«Положительные результаты не дают нам права успокаиваться и считать, что мы близки к достижению главной цели – устранению причин терроризма и самих угроз, их уровень по-прежнему высок», – заключил Минниханов.