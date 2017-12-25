Крым намерен потратить 2,7 млрд рублей на укрепление берега

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Правительство Крыма намерено направить на берегоукрепление и инженерную защиту территорий от оползней около 2,7 млрд рублей в 2018 — 2020 годах, сообщает «Интерфакс».

В настоящий момент 30 процентов берегозащитных сооружений Южного берега Крыма находится в эксплуатации более 40 лет, а 70 процентов — от 25 до 40 лет. По этой причине сооружения имеют существенный износ и повреждения, что привело к активизации оползней. Так, в регионе насчитывается более 1 тыс. 600 оползней различного масштаба, причем их количество растет.

Правительство Крыма предлагает провести восстановительные работы на 23 объектах берегоукрепления и построить более 17 тыс. погонных метров сооружений инженерной защиты и берегоукрепления.

Из общего объема финансирования программы 1,28 млрд рублей составляют средства федерального бюджета, 1,36 млрд рублей — Крыма, остальная сумма — бюджетов муниципальных образований республики.