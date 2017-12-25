Барабанщинк группы Beatles Ринго Старр получит рыцарский титул

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Британского музыканта, барабанщика группы The Beatles Ринго Старра произведут в звание рыцаря-бакалавра, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Sun.

Этой чести музыкант удостоится за вклад в музыку и благотворительность. Ежегодная церемония награждения New Year Honours пройдет 1 января в Букингемском дворце.

Ранее в этом дворце музыкант побывал в 1965 году, когда ему вручали орден Британской империи.

Ранее сообщалось, что экс-участники легендарной ливерпульской четверки The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр впервые за семь лет встретились вместе в студии звукозаписи для работы над новым альбомом Ринго. Маккартни был произведен в рыцари еще в 1997 году.