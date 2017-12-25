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Поэт Рамис Аймет стал лауреатом фестиваля тюркской поэзии

25 декабря 2017, 10:49

Поэт Рамис Аймет стал лауреатом фестиваля тюркской поэзии Татарский поэт оказался в числе трех представителей тюркского мира, удостоившихся звания лауреата.

(Туркестан, 25 декабря, «Татар-информ», Сания Ахметзянова). В Казахстане завершил свою работу XII Международный фестиваль тюркской поэзии. Он проходил с 21 по 23 декабря в городе Туркестане.

Три поэта были удостоены звания лауреата фестиваля за их вклад в развитие и популяризацию тюркской поэзии. В том числе татарский поэт Рамис Аймет награжден литературной премией имени классика узбекской поэзии Хусейна Байкары.

Международный фестиваль тюркской поэзии проводится один раз в два года. Первый фестиваль состоялся в 1992 году в турецком городе Бурсе. В 2015 году фестиваль приняла столица Татарстана Казань. 


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