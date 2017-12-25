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Экономика и финансы

«Газпром нефть» планирует увеличить добычу углеводородов более чем на 4 процента

25 декабря 2017, 11:12

Объем добычи углеводородов «Газпром нефти» ожидается на уровне 89,8 млн т.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). «Газпром нефть» по итогам 2017 года увеличит добычу углеводородов на 4,2 процента по сравнению с прошлым годом, до 89,8 млн т нефтяного эквивалента, сообщает пресс-служба компании.

Значительный вклад в рост добычи углеводородов в текущем году внесло развитие новых проектов в арктической зоне — Новопортовского, Восточно-Мессояхского и Приразломного месторождений, следует из сообщения пресс-службы.

«Газпром нефть» планирует сохранить объем инвестиций в следующем году, который в 2017 году составит примерно 385 млрд рублей. Объем премиальных продаж нефтепродуктов прогнозируется в размере 25,6 млн т, что превосходит показатель 2016 года на 2 процента.


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