Росстат передаст банкам данные бухгалтерской отчетности компаний

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). С 2018 года банки будут получать от Росстата данные бухгалтерской отчетности компаний, пишут «Известия» со ссылкой на председателя Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина.

Сведения в кредитные организации будут поступать 24 часа в сутки, при этом согласие самих компаний на передачу информации не потребуется, сказал Емелин.

«Банки смогут получать данные бухгалтерской отчетности компаний в стандартном автоматизированном режиме 24/7. Это важно в рамках проверки платежеспособности компаний. Новый механизм обмена информацией стартует в начале 2018 года», — заметил глава НСФР.

Благодаря обмену информацией с Росстатом финансовые организации обезопасят себя от рисков неплатежей, а также можно будет получать кредиты быстрее и на выгодных условиях, считает зампред Локо-банка Андрей Люшин.