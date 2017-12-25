Татарстанские тхэквондисты поборолись за призы Деда Мороза в Елабуге

(Елабуга, 25 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге прошли республиканские соревнования по тхэквондо на призы Деда Мороза. В нем приняли участие 130 спортсменов из Казани, Нижнекамска, Елабуги, Камских Полян, Набережных Челнов. Честь Елабуги защищали 35 спортсменов.

Лучших выявляли по трем возрастным и 30 весовым категориям. Каждая команда была настроена лишь на победу. В итоге в общекомандном зачете третье место досталось спортсменам Нижнекамска, второе – команде из Казани. Первое место заняли тхэквондисты Елабуги: в копилке елабужан 13 золотых, девять серебряных и 12 бронзовых медалей.

