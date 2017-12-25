Мобильные приложения обучают татарскому и считают деньги по-татарски

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Мобильные приложения помогают изучать татарский язык, проверять уровень своих знаний, читать произведения татарских классиков, а также контролировать личные финансы. Презентация татарских мобильных приложений прошла в рамках фестиваля современной татарской культуры Jadidfest.

Четыре мобильных приложения собственной разработки представили ученики казанского лицея № 2. Приложение «Ябалак» («Сова») обучает татарскому языку, «Сынау» («Испытание») предназначено для желающих узнать свой уровень знаний, отвечая на интеллектуальные вопросы, приложение «Дар» – татарская версия игры «Виселица», а «Серле Казан» («Таинственная Казань») – это гид по столице Татарстана.

Некоторые приложения уже имеют до 5 тыс. скачиваний. «Серле Казан» будет переведено на русский и английский языки. Разработчики приложения – группа авторов «Татар китаплары» («Татарские книги»).

Кроме того, оно позволяет читать произведения татарских классиков на языке оригинала. Сейчас доступны сказки Тукая, «Моабитские тетради» Мусы Джалиля, «Красные цветы» Галимзяна Ибрагимова, «Неотосланные письма» Аделя Кутуя.

Алия и Артур Румянцевы презентовали приложение «Финанс архитекторы», которое дает возможность подсчитывать личные доходы и расходы. Приложение изначально было разработано на русском языке, а затем переведено на татарский. Авторы отмечают надежность приложения в плане безопасности: информация видна только пользователю и не уходит на какие-либо серверы.

На фестивале Jadidfest были представлены основные направления современной татарской культуры – дизайн, музыка, литература, состоялись лекции на актуальные темы, дискуссии в альтернативном формате, стенд-ап, квест, различные игры и многое другое.

Фестиваль прошел 24 декабря в Казани на площадке Центра современной культуры «Смена». Организатор мероприятия – Форум татарской молодежи Всемирного конгресса татар, оно проводится уже в третий раз.