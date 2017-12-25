Постпред США в ООН одобрила сокращение бюджета организации

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Постоянный представитель Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций Никки Хейли одобрила сокращение бюджета организации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу американской миссии.

Согласованный 24 декабря бюджет ООН на 2018 – 2019 годы сокращен по сравнению с предыдущим двухлетним периодом. Он равняется 5,39 млрд долларов – это на 285 млн долларов меньше, чем прежде. На сокращении финансирования организации из-за ее неэффективности настаивала именно американская сторона.

Хейли указала, что «неэффективность и перерасход средств», допускаемые ООН, хорошо известны всем. В связи с этим она подчеркнула: «Мы больше не позволим пользоваться щедростью американского народа или оставлять ее без внимания».

По мнению постпреда США, сокращение расходов в контексте других шагов по повышению эффективности организации «является важным шагом в правильном направлении».