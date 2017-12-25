Челнинская школа стала призером Всероссийского конкурса на лучшую столовую

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Школа Набережных Челнов заняла второе место на Всероссийском конкурсе на лучшую школьную столовую. В конкурсе участвовали представители образовательных учреждений из 37 регионов России, пишет газета «Челнинские известия».

Финал проводившегося впервые конкурса состоялся в Москве. Здесь собрались лучшие школьные повара, которые соблюдают рецептуру, технологию и санитарные нормы. Набережные Челны представляла Гульсиря Минигулова из лицея № 78 имени А. С. Пушкина. Именно этому учреждению и досталась серебряная награда.

Гран-при получила тольяттинская школа № 56. Лучшие сельские школьные столовые находятся в Оренбургской, Томской и Тамбовской областях, а также в Крыму. Самые умелые повара работают в школах таких городов, как Сочи, Тольятти, Тюмень и Тырныауз, отмечает «Российская газета».

Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе повара выполняли домашнее задание – представляли экспозицию тематического стола «Здоровое питание в семье». Второй этап состоял из практической части.

Организатором мероприятия выступил Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского.