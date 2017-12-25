Продажи фейерверков выросли в десять раз

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Объемы продаж петард, бенгальских огней и салютов в декабре выросли в десять раз по сравнению с ноябрем, пишут «Известия».

Объемы продаж в декабре подскочили в разы в сравнении с предыдущим месяцем, несмотря на то, что цены на пиротехнику за год стали выше на 15 процентов. Подавляющее большинство покупок пришлось на петарды — на них приходится 70 процентов от объема продаж пиротехники.

Наборы бенгальских огней подорожали в среднем на 15 процентов — до 40 рублей. Салюты стоят 570 рублей, что на 10 процентов выше уровня прошлого года. Среди регионов активнее всего покупают пиротехнику жители Амурской, Кировской и Московской областей.