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Экономика и финансы

Правительство утвердило правила расчета предельных цен за тепло

25 декабря 2017, 10:40

Новая методика не позволит поставщикам завышать цены на теплоснабжение.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Российское правительство утвердило единую методику расчета предельной цены за теплоснабжение. Поставщики тепла не смогут превышать этот предельный порог, указано в сообщении на официальном портале Правительства РФ.

Новый способ ценообразования приведет к созданию единой модели теплоснабжения в стране, считают авторы документа.

«Целевая модель будет поэтапно внедряться на территориях отдельных поселений, городских округов, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения (за исключением городов федерального значения) по согласованию с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Федерации и исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований», — указано в пояснении к постановлению.

Предельную цену намерены определять на основе стоимости работы альтернативных источников теплоснабжения. Нововведения позволят создать единую модель ценообразования по всей стране. Это защит интересы российских потребителей и не позволит поставщикам необоснованно завышать цену на теплоснабжение, уверены авторы документа.

 


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