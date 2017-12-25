Правительство утвердило правила расчета предельных цен за тепло

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Российское правительство утвердило единую методику расчета предельной цены за теплоснабжение. Поставщики тепла не смогут превышать этот предельный порог, указано в сообщении на официальном портале Правительства РФ.

Новый способ ценообразования приведет к созданию единой модели теплоснабжения в стране, считают авторы документа.

«Целевая модель будет поэтапно внедряться на территориях отдельных поселений, городских округов, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения (за исключением городов федерального значения) по согласованию с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Федерации и исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований», — указано в пояснении к постановлению.

Предельную цену намерены определять на основе стоимости работы альтернативных источников теплоснабжения. Нововведения позволят создать единую модель ценообразования по всей стране. Это защит интересы российских потребителей и не позволит поставщикам необоснованно завышать цену на теплоснабжение, уверены авторы документа.