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Появились фото с места взрыва у гипсового рудника в Камско-Устьинском районе

25 декабря 2017, 10:21

Появились фото с места взрыва у гипсового рудника в Камско-Устьинском районе ЧП произошло сегодня в пять часов утра на участке ООО «Фоника-Гипс».
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Пресс-служба прокуратуры Татарстана предоставила фотографии с места взрыва аммонала на участке ООО «Фоника-Гипс» в селе Сюкеево.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром на руднике рабочие на автомобиле типа «Крот» занимались закладкой взрывчатки. Самопроизвольный взрыв прогремел уже на поверхности в пяти метрах от входа в шахту. В результате погибли два человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ», прокуратурой организована проверка. По ее итогам, при наличии оснований, будут приняты соответствующие меры.


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