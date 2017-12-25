(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). В новогодние праздники в Казани будут дежурить 44 усиленные бригады коммунальщиков, сообщил на деловом понедельнике председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

«В организациях коммунального комплекса ежедневно дежурство будут нести 44 усиленные бригады, укомплектованные спецтехникой, автотранспортом, всем необходимым запасом материально-технических ресурсов на случай ликвидации аварий и их последствий. По сравнению с обычными днями, количество дежурных бригад и техники увеличилось в два раза», — сообщил Гиниятуллин.

Все котельные и казанские ТЭЦ будут работать по температурным графикам с учетом погодных условий. Плановой работы, связанной с отключением коммунальных ресурсов на период новогодних каникул, не предусмотрено, продолжил председатель комитета.

«Вывоз отходов в праздничные дни будет осуществляться ежедневно, 30 и 31 декабря — в усиленном режиме. 1 и 7 января спецтехника будет работать в дежурном режиме, в остальные дни — в обычном рабочем графике. Управляющим организациям необходимо обеспечить расчистку проезда к контейнерным и бункерным площадкам», — добавил Гиниятуллин.