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В новогодние праздники в Казани будут дежурить 44 усиленные бригады коммунальщиков

25 декабря 2017, 10:16

По сравнению с обычными днями, в новогодние праздники количество дежурных бригад предприятий ЖКХ увеличилось в два раза.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). В новогодние праздники в Казани будут дежурить 44 усиленные бригады коммунальщиков, сообщил на деловом понедельнике председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

«В организациях коммунального комплекса ежедневно дежурство будут нести 44 усиленные бригады, укомплектованные спецтехникой, автотранспортом, всем необходимым запасом материально-технических ресурсов на случай ликвидации аварий и их последствий. По сравнению с обычными днями, количество дежурных бригад и техники увеличилось в два раза», — сообщил Гиниятуллин.

Все котельные и казанские ТЭЦ будут работать по температурным графикам с учетом погодных условий. Плановой работы, связанной с отключением коммунальных ресурсов на период новогодних каникул, не предусмотрено, продолжил председатель комитета.

«Вывоз отходов в праздничные дни будет осуществляться ежедневно, 30 и 31 декабря — в усиленном режиме. 1 и 7 января спецтехника будет работать в дежурном режиме, в остальные дни — в обычном рабочем графике. Управляющим организациям необходимо обеспечить расчистку проезда к контейнерным и бункерным площадкам», — добавил Гиниятуллин.


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