Кабмин утвердил перечень работ по долгосрочным контрактам на содержание дорог в 2018 — 2023 годах

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Утвержден перечень работ в рамках долгосрочных контрактов на содержание автомобильных дорог в 2018 — 2023 годах. Соответствующее распоряжение за подписью Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте российского Кабмина.

Долгосрочные договоры на содержание и ремонт автодорог заключаются в рамках Транспортной стратегии до 2030 года, принятой в 2014 году.

В распоряжении указаны объемы работ и их предельная стоимость с разбивкой по годам для каждой автотрассы.

«Заключение долгосрочных контрактов на содержание автомобильных дорог федерального значения и искусственных сооружений на них позволит дорожно-эксплуатационным предприятиям более эффективно планировать свою деятельность, заблаговременно заготавливать материалы для зимнего содержания (песок, соль) автодорог и для ликвидации деформаций и повреждений дорожного покрытия в летний период (битум, щебень). Заключая долгосрочный контракт, предприятия смогут приобретать и запасать дорожно- строительные материалы до наступления сезона выполнения тех или иных видов работ по более низким ценам», — говорится в пояснительной записке к документу.