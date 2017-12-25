(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Динара Сиразеева). В случае экстремальных снегопадов на улицы Казани может выехать тысяча единиц техники. Об этом сообщил на деловом понедельнике в мэрии Игорь Куляжев, заместитель руководителя исполкома Казани — председатель Комитета внешнего благоустройства.

В связи с тем, что не хватает количества техники в период экстремальных снегопадов, все подрядные организации имеют договоры с предприятиями на случай чрезмерных осадков. В основном это предприятия, которые предоставляют подрядным организациям погрузочный техники самосвалы для вывоза снега, технику для очистки, пояснил Куляжев.

«Своей техники у подрядных организаций 550 единиц, еще 400 — 450 мы сможем привлечь, то есть порядка тысячи единиц техники выходит на городские улицы в экстремальные снегопады», — ответил Куляжев на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ» о количестве имеющейся снегоуборочной техники.

В этом году уже требовалась дополнительная техника, но такое количество снегоуборочной техники не привлекалось для уборки снега на улицах Казани, отметил Куляжев. В последний раз экстремальные снегопады, которые потребовали порядка тысячи единиц снегоуборочной техники, были в 2011 году.