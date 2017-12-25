Эксперты выбрали лучшие гаджеты уходящего года

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Эксперты выявили 12 самых интересных и полезных устройств уходящего 2017 года. Рейтинг был составлен на основе мнений экспертов мобильной индустрии и отзывов пользователей, которые накопились за весь год, пишет «Газета.Ru».

Главным смартфоном 2017 года стал iPhone X. Гаджет оказался лидером по соотношению стоимости и качества среди смартфонов премиального характера.

Второе место занял Samsung Galaxy S8. Замыкает тройку лидеров Huawei Mate 10 Pro.

Среди бюджетных гаджетов первое место занял Xiaomi 5A, второе – Meizu M6, третье – Honor 6C Pro.

Гаджетом-лидером среди наушников стала беспроводная модель Sony WH-1000XM2.

Первенство среди внешних аккумуляторов досталось Mi Power Bank 2 10000. Он обладает специальным режимом зарядки для bluetooth-гарнитур, наушников, фитнес-трекеров и других устройств, потребляющих малые токи зарядки. Аккумулятор заряжается на 80 процентов всего за два часа.