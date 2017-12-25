Все новости Татарстан Россия

Общество, Hi-Tech

Эксперты выбрали лучшие гаджеты уходящего года

25 декабря 2017, 10:14

Среди бюджетных гаджетов первое место занял Xiaomi 5A, второе – Meizu M6, третье – Honor 6C Pro.
В Топ-10 лучших производственных менеджеров России вошли 2 татарстанца
В реформе ЖКХ Оренбуржье уступает Татарстану
Для британцев Карла Бруни - "самая клевая" знаменитость
Латвия находится на 44-м месте по развитию информационных технологий
«Fitch»: Медведев повысит международные рейтинги России

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Эксперты выявили 12 самых интересных и полезных устройств уходящего 2017 года. Рейтинг был составлен на основе мнений экспертов мобильной индустрии и отзывов пользователей, которые накопились за весь год, пишет «Газета.Ru».

Главным смартфоном 2017 года стал iPhone X. Гаджет оказался лидером по соотношению стоимости и качества среди смартфонов премиального характера.

Второе место занял Samsung Galaxy S8. Замыкает тройку лидеров Huawei Mate 10 Pro.

Среди бюджетных гаджетов первое место занял Xiaomi 5A, второе – Meizu M6, третье – Honor 6C Pro.

Гаджетом-лидером среди наушников стала беспроводная модель Sony WH-1000XM2.

Первенство среди внешних аккумуляторов досталось Mi Power Bank 2 10000. Он обладает специальным режимом зарядки для bluetooth-гарнитур, наушников, фитнес-трекеров и других устройств, потребляющих малые токи зарядки. Аккумулятор заряжается на 80 процентов всего за два часа.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter