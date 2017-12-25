Соколов: авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом вряд ли будет возобновлено этой зимой

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Авиасообщение с египетскими курортами Хургадой и Шарм-эль-Шейхом зимой 2017 — 2018 годов вряд ли будет возобновлено, сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Максима Соколова.

«Вероятность, что в зимний сезон удастся восстановить авиасообщение с курортами Египта, мала. Задача на более отдаленную перспективу. Сроки в данном случае зависят не от нас», — сказал Соколов.

Российские авиаспециалисты должны провести дополнительные проверки аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, говорил ранее Соколов.

Рейсы между Москвой и Каиром могут открыться уже в феврале 2018 года, сообщал министр транспорта в середине декабря.