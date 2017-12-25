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Экономика и финансы

Устрицы и морская капуста подешевеют в следующем году

25 декабря 2017, 09:54

Моллюски и морская капуста будут фактически приравнены к сельскохозяйственной продукции, следует из проекта Минсельхоза.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Цены на моллюсков и морскую капусту могут снизиться в следующем году в результате снижения НДС на устриц, мидии, гребешки и морские водоросли, пишут «Известия» со ссылкой на проект Минсельхоза. 

Согласно документу, моллюски и морская капуста будут фактически приравнены к сельскохозяйственной продукции. Моллюски (устрицы, мидии и гребешки), а также водоросли (морская капуста) при реализации могут облагаться НДС по ставке 10 процентов вместо 18 процентов, следует из проекта.

Инициатива Минсельхоза поможет в развитии производства пищевой продукции из морепродуктов, в первую очередь, в таких регионах, как Приморский край, Крым, Карелия, уточнила пресс-секретарь ведомства Яна Перепечаева.


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