Устрицы и морская капуста подешевеют в следующем году

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Цены на моллюсков и морскую капусту могут снизиться в следующем году в результате снижения НДС на устриц, мидии, гребешки и морские водоросли, пишут «Известия» со ссылкой на проект Минсельхоза.

Согласно документу, моллюски и морская капуста будут фактически приравнены к сельскохозяйственной продукции. Моллюски (устрицы, мидии и гребешки), а также водоросли (морская капуста) при реализации могут облагаться НДС по ставке 10 процентов вместо 18 процентов, следует из проекта.

Инициатива Минсельхоза поможет в развитии производства пищевой продукции из морепродуктов, в первую очередь, в таких регионах, как Приморский край, Крым, Карелия, уточнила пресс-секретарь ведомства Яна Перепечаева.