(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Согласно результатам мониторинга, Татарстан вошел в тройку лучших регионов по реализации проекта «Эстафета поколений». Об этом сообщает пресс-служба Центра развития добровольчества РТ.
Проект «Эстафета поколений» направлен на возрождение традиций наставничества и объединение людей разных возрастов, готовых общими усилиями строить будущее страны. В пилотном режиме он реализовывался в десяти субъектах Федерации.
Итоги работы были подведены на прошедшем в Общественной палате РФ всероссийском обучающем семинаре проекта. Татарстанская делегация принимала участие в мероприятии при поддержке Общественной палаты РТ.
Реализация проекта «Эстафета поколений» в республике будет продолжена.