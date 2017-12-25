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Татарстан вошел в тройку лучших регионов по реализации проекта «Эстафета поколений»

25 декабря 2017, 02:40

Проект реализовывался в пилотном режиме в десяти субъектах Федерации.
К 70-летию Победы в Казани пройдет «Эстафета поколений» по плаванию

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Согласно результатам мониторинга, Татарстан вошел в тройку лучших регионов по реализации проекта «Эстафета поколений». Об этом сообщает пресс-служба Центра развития добровольчества РТ.

Проект «Эстафета поколений» направлен на возрождение традиций наставничества и объединение людей разных возрастов, готовых общими усилиями строить будущее страны. В пилотном режиме он реализовывался в десяти субъектах Федерации.

Итоги работы были подведены на прошедшем в Общественной палате РФ всероссийском обучающем семинаре проекта. Татарстанская делегация принимала участие в мероприятии при поддержке Общественной палаты РТ.

Реализация проекта «Эстафета поколений» в республике будет продолжена. 


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