Елабужский район завершил реализацию программы по переселению из аварийного жилья

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). Елабужский район Татарстана завершил реализацию программы по переселению из аварийного жилья. Об этом пишет местное издание «Новая Кама».

Последние 20 семей, обитавшие ранее в аварийных жилищах, в начале ноября получили ключи от квартир в новом доме по улице Тугарова. Всего по программе в завершающемся году получили жилье 67 семей.

По словам первого заместителя руководителя исполкома района Рината Хайруллина, муниципалитет одним из первых в регионе завершил реализацию программы.

В будущем, 2018 году планируется снести освободившиеся старые дома. На это предполагается выделить определенные средства, добавил он.

Ранее о завершении программы расселения аварийного жилья, признанного таковым на начало 2012 года, заявил Президент РФ Владимир Путин. Всего по стране в 2017 году новые квартиры должны получить 684 тыс. человек, добавил он.