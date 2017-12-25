«Нефтяник» обыграл в овертайме ангарский «Ермак»

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). В гостевом матче альметьевский «Нефтяник» победил в овертайме ангарский «Ермак». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Уже на 4-й минуте встречи хозяева открыли счет: отличился Дмитрий Ермаков. Однако в том же периоде гости реализовали численное преимущество и отыгрались – на 19-й минуте шайбу забросил Александр Остроухов.

Во второй двацатиминутке альметьевцы вырвались вперед: на 38-й минуте гол на свой счет записал Денис Ляпустин.

Но в заключительном, третьем периоде, на 48-й минуте, не желавшие проигрывать ангарцы сравняли счет. Шайбу в ворота гостей закинул Павел Володин.

Игра перешла в овертайм, где победу «Нефтянику» принес бросок Аслана Раисова.

На послематчевой пресс-конференции наставник альметьевцев Ильнур Гизатуллин признал, что его подопечным «нелегко даются эти выезды на восток». И добавил: «Ребята молодцы, вырвали победу».

Уже завтра, 26 декабря, «Нефтяник» сыграет с красноярским «Соколом».

«Ермак» – «Нефтяник» – 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1).