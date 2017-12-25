Во Флориде аллигатор запрыгнул в застрявшую лодку с туристами

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). В американском штате Флорида аллигатор запрыгнул в лодку с туристами, застрявшую в грязи неподалеку от берега реки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mirror.

Рептилия отдыхала неподалеку от лодки. Люди глазели на нее, а один из них, Тайлор Хиндери, снимал ее на камеру сотового телефона и вел трансляцию в соцсети Facebook.

Неожиданно аллигатор одним прыжком запрыгнул в лодку. Находившиеся на борту люди отскочили, а пресмыкающееся проследовало по катеру и спрыгнуло в воду с другой стороны, проскользнув между перилами.

Ни люди, ни рептилия в результате инцидента не пострадали, отмечает издание.