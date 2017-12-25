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Общество, Происшествия

В Пензе мошенник под предлогом заказа базы для туристов из Челнов выманил 37 тыс. рублей

25 декабря 2017, 10:37

Управляющий купил для будущих постояльцев продукты и перевел деньги, но не дождался клиентов.
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(Набережные Челны, 25 декабря, «Татар-информ»). В Пензе мошенник, прикрываясь несуществующей группой туристов из Набережных Челнов, выманил деньги у управляющего базой отдыха. Об этом сообщает Picsnews.net.

В отделе полиции Пензы потерпевший сообщил, что на базу отдыха позвонил неизвестный мужчина. Он заявил, что ему нужно разместить группу отдыхающих из восьми человек – жителей Набережных Челнов.

Воодушевленный управляющий был готов, не задумываясь, выполнить просьбы незнакомца и купил в торговом центре продукты для отдыхающих. Более того, он перевел на счет сотового телефона злоумышленника 37 тыс. рублей, которые ему обещали вернуть, как только отдыхающие приедут на базу.

Через некоторое время менеджер понял, что стал жертвой мошенничества. По данному факту возбуждено уголовное дело.


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