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Арестанты исправительной колонии № 19 высказали свои жалобы правозащитникам

25 декабря 2017, 03:27

В Казани правозашитники провели в исправительном учреждении прием граждан по личным вопросам.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Арестанты исправительной колонии № 19 Казани высказали свои жалобы и проблемы правозащитникам в ходе их визита в учреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Казанской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Прием осужденных по личным вопросом провели Казанский спецпрокурор Андрей Панфилов, уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, представители других министерств и ведомств.

Из отбывающих наказание в колонии 1172 осужденных на прием пришли 32 человека. Их интересовали законность вынесенных приговоров, возможность условно-досрочного освобождения, шансы трудоустроиться после окончания срока заключения, оформление инвалидности и другие социальные вопросы.

Из общего числа заключенных в колонии № 19 1123 отбывают наказание на условиях строгого режима, а 49 – в колонии-поселении.


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