Арестанты исправительной колонии № 19 высказали свои жалобы правозащитникам

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Арестанты исправительной колонии № 19 Казани высказали свои жалобы и проблемы правозащитникам в ходе их визита в учреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Казанской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Прием осужденных по личным вопросом провели Казанский спецпрокурор Андрей Панфилов, уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, представители других министерств и ведомств.

Из отбывающих наказание в колонии 1172 осужденных на прием пришли 32 человека. Их интересовали законность вынесенных приговоров, возможность условно-досрочного освобождения, шансы трудоустроиться после окончания срока заключения, оформление инвалидности и другие социальные вопросы.

Из общего числа заключенных в колонии № 19 1123 отбывают наказание на условиях строгого режима, а 49 – в колонии-поселении.