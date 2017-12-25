В Менделеевске выбрали победителей фитнес-марафона

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). В Менделеевске выбрали победительниц фитнес-марафона «Живая энергия», сообщает ИЦ «Менделеевск».
Старт спортивного проекта состоялся 20 ноября на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Химик».
Тренеру по фитнесу Алине Поликарповой идея с тренировками показалась продуктивной. Предложение нашло горячий отклик среди горожанок.
Обязательным условием было посещение всех тренировок. Помимо физических активностей участницы марафона в течение пяти недель получали консультации по питанию и учились ставить цели. Проект поддержало Управление по делам молодежи и спорту.
Места среди победителей распределились следующим образом: первое место получила Наталья Култаева, второе – Алия Гайнутдинова, третье – Ирина Данилова.