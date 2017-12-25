Все новости Татарстан Россия

Общество

В Менделеевске выбрали победителей фитнес-марафона

25 декабря 2017, 04:04

В Менделеевске выбрали победителей фитнес-марафона Старт спортивного проекта состоялся 20 ноября на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Химик».
В Менделеевске стартовал бесплатный фитнес-марафон для горожан

(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). В Менделеевске выбрали победительниц фитнес-марафона «Живая энергия», сообщает ИЦ «Менделеевск».

Старт спортивного проекта состоялся 20 ноября на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Химик».

Тренеру по фитнесу Алине Поликарповой идея с тренировками показалась продуктивной. Предложение нашло горячий отклик среди горожанок.

Обязательным условием было посещение всех тренировок. Помимо физических активностей участницы марафона в течение пяти недель получали консультации по питанию и учились ставить цели. Проект поддержало Управление по делам молодежи и спорту.

Места среди победителей распределились следующим образом: первое место получила Наталья Култаева, второе – Алия Гайнутдинова, третье – Ирина Данилова.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter