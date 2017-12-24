У iPhone X обнаружилась проблема с Face ID и семейными покупками

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Пользователи iPhone X обнаружили, что на этих гаджетах не удается одобрить семейные покупки с помощью Face ID. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Ars Technica.

На старых моделях iPhone, оснащенных сканерами отпечатков пальцев, можно было одобрить покупку, сделанную членом семьи на другом устройстве, посредством Touch ID.

Однако оснащенные сканерами лица iPhone X на дают такой возможности. В результате пользователям приходится вводить свои пароли от Apple ID.

Издание предполагает: корпорация Apple ввела соответствующее ограничение потому, что близкие родственники могут обходить систему распознавания лиц, которой оснащены новые смартфоны.