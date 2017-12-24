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Санта-Клаус раздал более миллиарда подарков в ходе путешествия по миру

24 декабря 2017, 23:09

Первым населенным пунктом, который посетил новогодний персонаж, стало село Чаплино на российской Чукотке.
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(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Санта-Клаус за первые четыре часа своего рождественского путешествия по миру раздал детям и взрослым более миллиарда подарков.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт проекта «NORAD следит за Сантой», который организовано Объединенным командованием ПВО США и Канады (NORAD).

Вылетев из своей резиденции на Северном полюсе около 13.00 по московскому времени на санях, запряженных девятью оленями, Санта первым посетил село Чаплино на российской Чукотке. В других городах страны, в том числе и в Москве, новогодний персонаж побывал позднее.

На момент написания материала Санта-Клаус пролетал над Вифлеемом в Палестине.

Проект «NORAD следит за Сантой» существует с 1955 года. Утверждается, что для слежения за полетом Санты командование ПВО использует спутники, радары, истребители и специальные «Санта-камеры». 


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