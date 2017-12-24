(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством по григорианскому календарю, которое в этом году впервые отмечается в стране как официальный праздник. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

При этом он заметил, что никто не посягает на право праздновать Рождество по юлианскому календарю, 7 января, и подчеркнул: «Выбирать себе календарь – это личное право каждого, а вот задача государства – гарантировать такое право и дать возможность выбора».

По словам Порошенко, сам он будет праздновать рождение Спасителя мира дважды. Украину он при этом назвал «уникальной в своей веротерпимости и уважении религиозных чувств».

По григорианскому календарю, 25 декабря, празднуют Рождество Христово католики и протестанты. По новоюлианскому календарю, который до 2800 года совпадает с григорианским, – то есть, в тот же день, отмечают этот праздник приверженцы большинства поместных православных церквей.

По юлианскому календарю, 7 января, празднуют Рождество прихожане Иерусалимской, Русской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей, монахи афонских монастырей, старообрядцы и приверженцы Украинской грекокатолической церкви.