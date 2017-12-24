Генконсул Турции попрощался с казанцами «Мелодиями Анатолии»

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Доме дружбы народов Татарстана состоялся концерт «Мелодии Анатолии». Это последнее культурно-развлекательное событие, которое завершает трехлетнюю деятельность Генерального консула Республики Турция в Казани Турхана Дильмача.

В исполнении турецкого фольклорного ансамбля «Оялы Язма» под управлением Уфука Шемшека прозвучали народные песни тюркю. Три очаровательные солистки – Мерджан Эрзинджан, Деврим Кая и Фындык Бусе Катылмыш – выступают вместе уже пять лет, исполняя народные произведения разных регионов Турции.

Сегодня в Казани можно было услышать редкие напевы жителей турецких провинций Элязыг, Диярбакыр и Урфа, а также иракской провинции Киркук.

Раскрыть всю красоту и самобытность турецкой музыки помогли женскому трио музыканты ансамбля, аккомпанировавшие на скрипке и кларнете, а также национальных инструментах – кануне и уде. Оригинальные аранжировки соединяли народные мотивы с современными музыкальными стилями.

Концерт был организован национально-культурной автономией турок Казани «Анадолу» и Институтом имени Ю. Эмре.