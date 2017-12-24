Челнинцы накормят эчпочмаками и бэлишами солдат из подшефной части в Йошкар-Оле

(Набережные Челны, 24 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Делегация из Набережных Челнов отправилась в подшефную воинскую часть № 34096, расквартированную в Йошкар-Оле, чтобы провести там дни татарской кухни.

В числе делегатов оказались и повара местного национального ресторана, которые намерены угостить солдат девятью национальными блюдами. Среди них – классические мучные изделия эчпочмак и бэлиш. Солдат не только угостят – им еще покажут концерт с участием челнинских артистов.

Такой кулинарно-развлекательный десант посетит подшефную часть впервые. При этом в самой столице Марий Эл дни татарской кулинарии проходят довольно часто и пользуются большой популярностью среди горожан, отмечают организаторы поездки.

Воинская часть № 34096 – это 14-я ракетная Киевско-Житомирская ордена Кутузова дивизия, входящая в состав 27-й гвардейской ракетной Витебской армии Ракетных войск стратегического назначения.