Украинский контрактник попросил предоставить ему убежище в России

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Военнослужащий Вооруженных сил Украины на одном из пунктов пропуска в Брянской области попросил российских пограничников предоставить ему убежище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ по региону.

По словам самого военного, он был контрактником и дезертировал из-за существовавших в его части неуставных взаимоотношений.

Вопрос о предоставлении статуса беженца будут решать соответствующие структуры, отмечается в сообщении.

При этом пресс-служба Генерального штаба ВСУ заявила о недостоверности информации, касающейся оставления военнослужащим своей части.