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Политика, Общество

Украинский контрактник попросил предоставить ему убежище в России

24 декабря 2017, 21:47

В Генштабе Вооруженных сил Украины назвали недостоверной информацию об оставлении военнослужащим своей части.
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(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Военнослужащий Вооруженных сил Украины на одном из пунктов пропуска в Брянской области попросил российских пограничников предоставить ему убежище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ по региону.

По словам самого военного, он был контрактником и дезертировал из-за существовавших в его части неуставных взаимоотношений.

Вопрос о предоставлении статуса беженца будут решать соответствующие структуры, отмечается в сообщении.

При этом пресс-служба Генерального штаба ВСУ заявила о недостоверности информации, касающейся оставления военнослужащим своей части. 


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