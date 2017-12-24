«Зенит-Казань» во второй раз в сезоне обыграл московское «Динамо»

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Казанский «Зенит» во второй раз в нынешнем сезоне в принципиальном матче обыграл московское «Динамо». Игра, прошедшая в одноименном дворце спорта на улице Лавочкина, завершилась победой гостей в четырех партиях.

Несмотря на уверенный счет, матч золотого и серебряного призеров прошлого чемпионата страны получился по-настоящему огненным: в каждом из сетов все было «на тоненького».

К очной встрече в чемпионате России команды подошли в противоположном настроении. «Зенит» выиграл клубный чемпионат мира, возглавляет турнирную таблицу национального первенства и без потерь идет в Лиге чемпионов. Москвичи же в этом турнире на неделе потерпели очень болезненное поражение – в матче с французским «Шомоном» подопечные Бориса Колчина вели 2:0, но уступили в пяти партиях. В чемпионате страны у «Динамо» тоже не все гладко: команда идет на шестом месте, но в случае победы над Казанью могла подняться на четвертую строчку и обойти новосибирский «Локомотив» с питерским «Зенитом». Лучшему клубу мира терять очки тоже было не с руки – в таком случае сместить подопечных Владимира Алекно с первой строчки могли игроки «Белогорья».

Тренерский штаб казанской команды накануне отменил тренировку в Москве: вместо занятия игроки и персонал «Зенита» отправились на шоу цирка братьев Запашных. «Это решение мы приняли за 20 минут до выезда на тренировку. В три секунды пришел щелчок – пожертвовать одной тренировкой. Чтобы завтра (на матче против «Динамо» – прим. Т-и) от игроков что-то взять, я должен что-то дать. Просто хочу им дать эмоциональный заряд», – рассказал в интервью клубному телевидению Владимир Алекно. Наставник «Зенита» в волейбольном мире известен не только как успешный и требовательный тренер, но и как тонкий психолог – походом команды в цирк он в очередной раз это подтвердил.

В стартовом составе на матч против «Динамо» Алекно выпустил диагонального Максима Михайлова, доигровщиков Вильфредо Леона и Мэттью Андерсона, блокирующих Артема Вольвича и Алексея Самойленко, связующего Александра Бутько и либеро Валентина Кроткова. Колчин с первых минут на площадку отправил доигровщиков Юрия Бережко и Дика Кооя, блокирующих Алексея Остапенко и Дмитрия Щербинина, связующего Сергея Антипкина и диагонального Павла Круглова (либеро – Артем Ермаков).

Главной задачей для «динамовцев» на первых минутах было не отпустить «Зенит» далеко в счете, и эту задачу хозяева площадки практически выполнили – перед первым техническим перерывом гости вели с преимуществом всего в два очка (6:8). Волейбол, кстати, наконец попал в сетку вещания федерального телеканала: этот матч транслировали в прямом эфире на «Матч ТВ» сразу после финала женского Кубка России, победу в котором одержало казанское «Динамо». Казанцы в первой части сета все же нашли возможность чуть убежать вперед, но москвичей в игру вернул голландец Коой – на его подаче «динамовцы» сократили отставание практически до минимума (12:14), а в одном из эпизодов доигровщик выбил с приема либеро «Зенита» Кроткова. Сразу после второй технической паузы сравнять счет мог Круглов, но в атаке диагональный отправил мяч в аут. Обе команды отчаянно сражались в защите – после подачи Леона сначала Коой вытащил мяч из аута ногой, после чего Ермаков запрыгнул на стол пишущих журналистов в надежде перекинуть мяч на сторону «Зенита». Казанцы также ответили красивейшим спасением: Кротков одной рукой в падении достал мяч у самых рекламных щитов, сбив эти конструкции. В концовке сета «Зенит» имел небольшое преимущество в счете (20:23), но это «динамовцев» не смутило – они заработали одно очко, а затем дважды подряд закрыли блоком Андерсона и Михайлова, тем самым сравняв счет. Игра в итоге ушла на «больше-меньше», в которой казанцы были надежнее: Андерсон и Леон атаковали от блока в аут, а блок Вольвича и Михайлова поставил точку в партии.

Первый сет показал, что волейбол в московском дворце спорта на улице Лавочкина в этот вечер будет по-настоящему интересным: когда встречаются золотой и серебряный призеры прошлого чемпионата России, по-другому и быть не может. На старте второй партии казанцы, похоже, чуть расслабились, а «динамовцы» поймали кураж – 5:2 в пользу Москвы. Выровняли положение (6:6) волейболисты «Зенита» прежде всего за счет подачи – по эйсу оформили Бутько и Андерсон. В этом элементе гости продолжили терзать соперника: серьезные сложности москвичам доставили планер Самойленко и силовая Леона. Не лучшим образом показывал себя либеро «Динамо» Ермаков, поэтому Колчин еще в середине партии отправил разминаться второго игрока своей команды в этом амплуа Романа Брагина. Но до смены либеро дело не дошло, тогда как на площадке у москвичей появились Александр Маркин и Кевин Ле Ру – они заменили Кооя и Щербинина соответственно. Отрыв «Зенита» подопечные Колчина сумели сократить на подаче Остапенко: блокирующий отметился эйсом и несколькими затруднениями в приеме для соперника. Почин соперника подавать навылет поддержал Антипкин – два его эйса подряд сравняли счет (18:18). Алекно хотел было взять тайм-аут, но вовремя получил подсказку от помощников о том, что перерыв у него остался один – наставник «Зенита» решил приберечь его на концовку сета. Вместо перерыва главный тренер казанцев поменял либеро: Кроткова на площадке сменил Вербов. При счете 22:20 в пользу Казани на подачу вышел Леон, но отправил мяч в аут – в ответственный момент пушка кубинского поляка дала сбой. Впрочем, в критической ситуации с подачей не справились и «динамовские» лидеры: и Ле Ру, и Круглов также по высокой траектории ударили в аут. Ошибка московского диагонального принесла «Зениту» два сетбола – первый их них с большим удовольствием пайпом реализовал Леон.

В третьем сете на площадку у команд полностью вернулись стартовые шестерки, а резервисты, выходившие по ходу матча, отправились в квадрат для запасных. Ситуация на площадке по первым розыгрышам никак не изменилась – «Зенит» по-прежнему нагнетал подачей и имел неплохое преимущество на старте сета (4:8). В атаке у казанцев привычно солировали Михайлов и Леон: доигровщик получал большинство сложных мячей, которые, как правило, решал в пользу своей команды. «Динамовцы» рванулись было в погоню за соперником, но импульс нестандартным действием остудил Бутько – казанский связующий резко сбросил мяч со второго касания и отправил команды на второй технический перерыв (12:16). Сразу после паузы на подаче Остапенко москвичи снова почти достали «зенитовцев» – хозяев остановили грамотная игра Михайлова в атаке и очередной эйс от Андерсона. После этого эпизода Колчин воспользовался тайм-аутом, который дал результат: на подаче Антипкина хозяева-таки сравняли счет (20:20). Правда, сами же едва все не испортили – касание сетки, атака в аут от Круглова, и «Зенит» опять ведет два очка. На выручку хозяевам пришел дуэт Бережко и Щербинина: после перехода подачи к москвичам первый разрядил мощнейшую пушку, а второй аккуратно блоком сыграл переходящий мяч – 22:22. Команды, как и в первом сете, утащили игру на баланс, где удачливее уже оказались «динамовцы»: Коой эйсом «подстрелил» Вербова и отобрал у казанцев один сет.

Многоопытный либеро казанского «Зенита», кстати, в четвертой партии остался на площадке с первых минут – видимо, игра Кроткова не слишком устроила наставника гостей. Вербов еще больше стабилизировал игру «зенитовцев» на приеме и в защите, а также добавил позитивных эмоций своей команде. Они очень помогли гостям, и Казань в очередной раз в этом матче повела (7:9). Это преимущество очень быстро растаяло – Антипкин максимально заигрывал первый темп, и центральные своего связующего не подводили. Ко второй технической паузе гости привычно вели (11:16), но главным для них было сохранить концентрацию после тайм-аута. Это все же случилось: казанцы потеряли две подачи подряд, Вербов не справился с подачей соперника, а чуть позже один в один зачехлили Вольвича. Плюс ко всему неоднозначное решение приняла судейская бригада – мяч, пущенный Кругловым, вроде бы угодил в аут, а арбитры рассмотрели на видеоповторе попадание в площадку. Погоню хозяевам организовать все же не удалось: и Круглов, и Коой отправили свои подачи далеко в аут. В итоге преимущество «Зенита» в концовке составило четыре очка (19:23). Получив четыре матчбола, гости реализовали первый из них – групповой блок накрыл Кооя и принес Казани непростую победу.

Волейбол, мужчины. Чемпионат российской Суперлиги сезона 2017/2018. 15-й тур.

«Динамо» (Москва) – «Зенит-Казань» – 1:3 (25:27, 22:25, 27:25, 20:25).