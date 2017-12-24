Со слезами радости отметила день рождения на сцене Качаловского театра актриса Светлана Романова

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня 65-летний юбилей празднует ведущая актриса Русского драматического театра имени В. Качалова Светлана Романова. День рождения артистка по традиции отмечает на сцене.

В главном зале Качаловского театра в этот вечер (как всегда, при аншлаге) прошел спектакль «Филумена Мартурано. Брак по-итальянски» по пьесе Эдуардо де Филиппо, главную роль в котором исполнила именинница.

Светлана Романова окончила Челябинский институт искусств в 1974 году. Будучи еще студенткой, пришла на спектакль будущего наставника, супруга и соратника – режиссера Александра Славутского. С 1995-го она играет в Качаловском и уверяет, что этот театр – настоящий дом и каждая роль в нем – родная. За 23 года в Казани артистка сыграла множество ролей разного толка и по праву носит звание примы Качаловской сцены.

Проводив занятых в спектакле актеров бурной овацией, на сцену поднялись артисты Качаловского – сын Светланы Романовой Илья Славутский и его супруга Елена Ряшина. Именно они сегодня выступили в качестве ведущих вечера.

«Актриса. Среди всех своих почетных званий, наград, регалий, среди восторженных эпитетов, которыми ее наградили поклонники и критики, звание актрисы она по сей день считает самым важным, самым почетным, высоким и самым обязывающим в своей жизни. Актриса не по специальности, не по записи в дипломе или в трудовой книжке, а по вечному состоянию души, которое от рождения либо есть, либо его нет», – подчеркнул Илья Славутский.

«Светлана Романова не приемлет успокоенности ни в себе, ни в коллегах, ни в учениках. Ее жизнь – это постоянный поиск новых знаний, неизведанных впечатлений, интересных пьес, своей героини в себе и себя в своей героине. Сколько их было за эти годы – таких разных: умных и взбалмошных, любящих и поедающих, страстных и ранимых. Неизменным остается только одно: она, как и ее героини, всегда искренна в своих чувствах. Ее Раневская в Париже любит Россию всей широтой своей души, графиня Томская живет наивной иллюзией сохранить былую красоту и величие, остановить само время. Филумена Мартурано, Марфа Петровна… Целый веер характеров и судеб», – заключила Елена Ряшина.

Поздравить артистку в этот день пришли многие культурные деятели республики: места в первом ряду заняли министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов, режиссеры и руководители крупнейших театров города.

«Я до сих пор под впечатлением от спектакля, который мы увидели сегодня, – отметил Айрат Сибагатуллин. – Плеяда великих артистов трудится в Качаловском театре, новое поколение замечательных артистов и особенно прима театра – Светлана Романова. Восхищает и то, что помимо своей профессии она еще и мама, жена, педагог. Я вас поздравляю!»

В этот вечер артистка приняла десятки букетов и поздравительных телеграмм, а из рук министра культуры получила орден «За заслуги перед Республикой Татарстан. Также она удостоена благодарственных писем мэра Казани Ильсура Метшина и Союза театральных деятелей России.

«Дорогая Светлана Геннадьевна! Я, признаться честно, только сейчас узнал ваше отчество: обычно просто – Света, – с улыбкой, вручая букет роз, поздравил коллегу заместитель директора Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Юрий Ларионов. – Я вас поздравляю не только от имени театра, но и от имени своей семьи. Спасибо вам за участие, за огромное сердце и душу, которую вы вкладывайте во все, к чему прикасайтесь».

«Посмотрев спектакль, услышав все поздравления сегодня, я подумал, что это праздник не только прекрасной Светланы, но и праздник зрителей, а главное – праздник театра, – заявил, обняв актрису, артист Татарского академического театра имени Галиасгара Камала Ильдар Хайруллин. – Потому что если в театре служит такая яркая, талантливая актриса, значит, у этого театра есть завтрашний день».

В оригинальной манере, свойственной маэстро, актрису поздравил художественный руководитель Казанского камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов. Взяв в руки гитару, он под аплодисменты зала исполнил шуточную авторскую переделку песни «Постой, паровоз». Актрисе Абязов вручил метровую статую аиста, напомнив всем, что эта птица издревле считалась символом домашнего уюта и семейного очага.

«Я очень счастлива, что вы все со мной. Я вас всех люблю, я люблю это место, этот зал, где мы с вами собираемся каждый вечер. Мы счастливые люди, потому что это наш остров, остров счастья, любви, надежды. Особая прелесть театра в том, чтобы переживать за плутов и из любви к справедливости, не терять рассудок с безумцами, чтобы не свихнуться окончательно», – со слезами радости на глазах проводила гостей вечера виновница торжества.

На прощание Светлана Романова прочла залу стихотворение своего любимого поэта – Марины Цветаевой. «Золото моих волос / Тихо переходит в седость. / – Не жалейте! Все сбылось / Все в груди слилось и спелось».



Накануне юбилея артистка дала эксклюзивное интервью ИА «Татар-информ» и рассказала, почему спустя 30 лет на театральной сцене не чувствует себя состоявшейся актрисой и зачем отслеживает новостную повестку, о своем увлечении русскими импрессионистами и о вдохновении, посещающем ее при изучении документальной хроники. Полная версия интервью будет опубликована на сайте агентства в разделе «События» в ближайшие дни.