Греф предостерег Запад от расширения санкций против РФ

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф предостерег страны Запада против существенного расширения направленных против России санкций. Об этом пишет газета Financial Times, передает РИА «Новости».
Банкир уверен: при введении Соединенными Штатами широкомасштабных санкций «холодная война показалась бы детской забавой», отмечает издание.
Вероятное отключение РФ от межбанковской системы SWIFT в рамках новых рестрикций Греф в разговоре с FT назвал «нерациональным».
Ранее руководитель Сбербанка допускал, что США усилят антироссийские санкции, но эти изменения не будут особо заметными для российской стороны.