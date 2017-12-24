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Экономика и финансы, Политика

Греф предостерег Запад от расширения санкций против РФ

24 декабря 2017, 20:41

Последствия новых ограничительных мер могут оказаться страшнее холодной войны, заявил глава Сбербанка.
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(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф предостерег страны Запада против существенного расширения направленных против России санкций. Об этом пишет газета Financial Times, передает РИА «Новости».

Банкир уверен: при введении Соединенными Штатами широкомасштабных санкций «холодная война показалась бы детской забавой», отмечает издание.

Вероятное отключение РФ от межбанковской системы SWIFT в рамках новых рестрикций Греф в разговоре с FT назвал «нерациональным».

Ранее руководитель Сбербанка допускал, что США усилят антироссийские санкции, но эти изменения не будут особо заметными для российской стороны. 


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