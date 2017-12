Бурмистров возвращается домой

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нападающий «Ванкувера» Александр Бурмистров покидает НХЛ. Об этом сообщил его агент Дэн Милстэйн в своем микроблоге в Twitter’е.

Официально об уходе спортсмена будет объявлено в ближайшее время. В текущем сезоне на его счету 24 матча и 6 (2+4) очков.

Alexander Burmistrov of Vancouver Canucks has retired from the NHL. Announcement on future will follow in the coming days.