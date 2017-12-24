(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Среди пострадавших в опрокинувшемся автобусе в Коми жителей Татарстана нет, об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в половине четвертого утра в Сысольском районе Республики Коми в кювет опрокинулся автобус «Мерседес».

Автобус ехал из Великого Устюга через Чебоксары и Казань в Пермь. В нем ехали 49 человек, в том числе два водителя. Организатором поездки была фирма «Тур регион».

В аварии никто не погиб, пострадали девять человек, в том числе один ребенок из Пермского края. Всех пострадавших доставили в Сысольскую ЦРБ.

Остальных пассажиров отправили в пункт временного размещения.

Ранее в ГУ МЧС России по Республике Коми ИА «Татар-информ» сообщили, что в автобусе ехали восемь жителей Казани.

По окончательной информации ГУ МЧС России по РТ в автобусе находились 15 жителей Татарстана, в том числе четыре ребенка. Травм никто из них не получил. Транспортная компания «Коми-Автотранс» организовала доставку пассажиров к месту назначения.