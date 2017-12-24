Все новости Татарстан Россия

Происшествия

В Казани после пожара в автомобиле госпитализирован 22-летний парень

24 декабря 2017, 19:59

Пожар произошел в багажнике иномарки напротив дома №5 по Ломжинской.
Из «Ак Барс» банка в Казани была эвакуирована почти тысяча человек
Сотни заключенных были эвакуированы из-за пожара в исправительной колонии Ростовской области
В Ижевске в результате взрыва газовых баллонов произошел пожар
В Казани удалось задержать поджигателей сухой травы
В Нижнекамске горящий шкаф привел к эвакуации 5 человек

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). В Советском районе из-за пожара пострадал молодой человек, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня ночью напротив дома №5 по Ломжинской в багажнике «Киа Серато» загорелись вещи. 

Сотрудники ПСЧ №7 оперативно справились с огнем площадью один квадратный метр.

В результате 22-летний молодой человек был доставлен в больницу с отравлением угарным газом.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter