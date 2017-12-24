В Казани после пожара в автомобиле госпитализирован 22-летний парень

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). В Советском районе из-за пожара пострадал молодой человек, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сегодня ночью напротив дома №5 по Ломжинской в багажнике «Киа Серато» загорелись вещи.
Сотрудники ПСЧ №7 оперативно справились с огнем площадью один квадратный метр.
В результате 22-летний молодой человек был доставлен в больницу с отравлением угарным газом.
По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.