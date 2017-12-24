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Общество, Наука и образование

Стало известно место прощания с академиком РАН Зализняком

24 декабря 2017, 19:46

Скорее всего, церемония прощания будет организована в здании РАН.
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(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Прощание с лингвистом, академиком Российской академии наук Андреем Зализняком, скорее всего, состоится в здании академии. Об этом рассказал декан исторического факультета МГУ Иван Тучков, передает РИА «Новости».

Собеседник агентства пояснил, что церемония прощания будет организована, судя по всему, не в университете, а именно в академии, и указал на огромность вклада Зализняка в науку.

«Это действительно такая масштабная фигура и по тому, что было сделано, и по тому, что он изучал, и по тому, как он это делал. Это потеря трагическая. В мире все считают, что незаменимых людей нет, на самом деле бывают», – подчеркнул Тучков.

Андрей Зализняк скончался сегодня на 83-м году жизни. Научные интересы ученого затрагивали русскую морфологию и акцентологию, древнерусские берестяные грамоты и древненовгородский диалект, происхождение поэмы «Слово о полку Игореве». 


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