Стало известно место прощания с академиком РАН Зализняком

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Прощание с лингвистом, академиком Российской академии наук Андреем Зализняком, скорее всего, состоится в здании академии. Об этом рассказал декан исторического факультета МГУ Иван Тучков, передает РИА «Новости».

Собеседник агентства пояснил, что церемония прощания будет организована, судя по всему, не в университете, а именно в академии, и указал на огромность вклада Зализняка в науку.

«Это действительно такая масштабная фигура и по тому, что было сделано, и по тому, что он изучал, и по тому, как он это делал. Это потеря трагическая. В мире все считают, что незаменимых людей нет, на самом деле бывают», – подчеркнул Тучков.

Андрей Зализняк скончался сегодня на 83-м году жизни. Научные интересы ученого затрагивали русскую морфологию и акцентологию, древнерусские берестяные грамоты и древненовгородский диалект, происхождение поэмы «Слово о полку Игореве».