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Ришат Гилязутдинов: «Мы не устали побеждать, титулы нам не приелись»

24 декабря 2017, 18:55 , Фото: Ильнар Тухбатов

Ришат Гилязутдинов: «Мы не устали побеждать, титулы нам не приелись» Наставник казанского «Динамо» прокомментировал победу своих подопечных в Кубке России.
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(Казань, 24 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Ришат Гилязутдинов после победы в финальном матче Кубка России заявил, что волейболистки и тренеры его команды не устали побеждать.

«Мы не устали побеждать, титулы нам не приелись. Мы проделали большую работу, и я благодарен девочкам за игру. Нам удается держать концентрацию на протяжении игр, в этом моменте мы очень сильно добавили. Мы сделали шаг вперед», – заметил он.

«Огромное спасибо всем нашим болельщикам. "Енисей" очень хорошо играл сегодня, и нам было непросто победить», – подчеркнул при этом Гилязутдинов.

В финале национального Кубка, который прошел в Казани, волейболистки местного «Динамо» всухую обыграли красноярский «Енисей» – 3:0. 


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