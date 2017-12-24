Кадыров заявил о планирующих атаки в Чечне террористах

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Власти Чеченской Республики осведомлены о планах террористов организовать атаки на территории региона.

Об этом в эфире передачи «Итоги недели» на телеканале НТВ заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает РИА «Новости».

Политик процитировал угрозы «шайтанов» («Мы придем в Россию, мы вам покажем, мы взорвем, мы уничтожим») и заметил, что направленные для совершения терактов в Чечню злоумышленники уже достигли Грузии.

В республике, по словам ее главы, их уже ждут, чтобы уничтожить при появлении на ее территории. «Мы полностью все каналы, все ходы, выходы контролируем», – подчеркнул Кадыров.

Лидер Чечни не стал уточнять, к какой террористической группировке могут принадлежать собирающиеся напасть на регион.