На 83-м году жизни скончался академик РАН Андрей Зализняк

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). На 83-м году жизни скончался лингвист, академик Российской академии наук Андрей Зализняк.

Об этом на своей странице в Facebook’е рассказал сотрудник Института русского языка РАН Дмитрий Сичинава.

Андрей Анатольевич Зализняк родился 29 апреля 1935 года в Москве. Окончил романо-германское отделение филологического факультета МГУ и аспирантуру там же, также учился в Сорбонне и Высшей нормальной школе. Ученую степень доктора филологических наук получил по итогам защиты кандидатской диссертации.

Академик Российской академии наук по Отделению литературы и языка, член-корреспондент Геттингенской академии наук. С 1960 года работал в Институте славяноведения (сначала АН СССР, затем РАН), долгие годы преподавал на филологическом факультете МГУ.

Научные интересы ученого были связаны с русской морфологией и акцентологией. Занимался изучением древнерусских берестяных грамот и древненовгородского диалекта. С помощью лингвистических аргументов доказал, что вероятность подделки «Слова о полку Игореве» ничтожна. Был одним из основателей Московской школы компаративистики.

Лауреат Демидовской премии (1997), Государственной премии России (2007), премии Александра Солженицына (2007), премии имени А. А. Шахматова РАН (2015). Награжден Большой золотой медалью имени М. В. Ломоносова РАН (2007).